Глава МВД наградил сотрудников ДПС, остановивших напавшего на пермский вуз стрелка

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил государственные награды сотрудникам ДПС Константину Калинину и Владимиру Макарову, остановившим нападение стрелка на пермский вуз, сообщили Накануне.RU в МВД.

"Нет сомнений, что нашим коллегам помог большой опыт. Константин Калинин только за последние два года в патрульно-постовой службе задержал 48 лиц, находившихся в розыске. Раскрыл ряд преступлений. Четыре месяца назад перевелся в Госавтоинспекцию. Его напарник Владимир Макаров также достиг значительных результатов в служебной деятельности, посвятив работе в органах внутренних дел 25 лет", - сказал Колокольцев.

Министр подчеркнул, что "в экстремальной ситуации, сопряжённой с риском для жизни, сотрудники ДПС проявили отвагу, умение принять единственно верное решение.

"Вы в очередной раз доказали, что профессия полицейского – призвание для сильных духом, ответственных и неравнодушных людей", - уточнил министр.

Владимир Колокольцев поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за добросовестную службу, а затем вручил им погоны: Калинину досрочно присвоено звание "лейтенант полиции", а Владимиру Макарову – "капитан полиции".

Утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства.