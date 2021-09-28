Работник УВЗ – о своей профессии: Никогда не думал, что стану станочником и мне это понравится

28 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Павел Литвин (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Работник УВЗ – о своей профессии: Никогда не думал, что стану станочником и мне это понравится

Можно искать своё место несколько лет, а можно за несколько месяцев получить профессию, востребованную на всех промышленных предприятиях. Так сделал шлифовщик, оператор станков с программным управлением цеха 446 Павел Литвин. Сегодня он в рядах машиностроителей России, рассказывается в статье в корпоративной газете УВЗ "Машиностроитель".

"Я долгое время пробовал себя в разных сферах, – рассказывает уралвагонзаводец. – Никогда не думал, что стану станочником и мне это понравится. На УВЗ работает мой друг. Это он прочитал объявление в газете "Машиностроитель" о наборе группы для обучения профессии оператора станков с ЧПУ и предложил мне попробовать. И вот уже третий год я тружусь в цехе 446".

Практику Павел Литвин проходил почти на всем цеховом современном оборудовании. Наставниками были опытные кадры. Молодой человек продолжал учиться уже на производстве, изучал тонкости операторского дела. И когда цех получил новый зубошлифовальный станок с программным управлением, работать на нем предложили именно Павлу.

"В начале этого года в нашем цехе запустили новый станок российского производства. Программу пишу самостоятельно, налаживаю оборудование тоже, – поясняет заводчанин. – Кроме того, перед шлифованием выполняю подготовительную операцию и добиваюсь сокращения времени изготовления долбяков. Чем точнее я сниму фрезой припуск, тем меньше останется шлифовать и повысится производительность труда. Всё в моих руках".

Рабочий пояснил, что заказов от цехов на долбяки сейчас очень много. Станок загружен полностью, приходится работать и сверхурочно. Спрос на данный режущий инструмент большой, а поэтому надо трудиться, ведь большая часть долбяков используется в цехах механосборочного производства, и от их наличия зависит выпуск деталей на спецтехнику, а значит, выполнение государственного оборонного заказа.

"Я чувствую, что делаю что-то значимое, – признается Павел. – Только на Уралвагонзаводе я понял, что мне нравится техническая работа. Есть и профессиональные мечты, хотя, скорее, цели: стать конструктором и самому создавать что-то новое. Для этого мне нужно как можно больше получать знаний и набираться опыта. Мой трудовой путь только начинается".

Павел Литвин(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Работник УВЗ – о своей профессии: Никогда не думал, что стану станочником и мне это понравится

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралвагонзавод, Павел Литвин, профессия, работа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети