Работник УВЗ – о своей профессии: Никогда не думал, что стану станочником и мне это понравится

Можно искать своё место несколько лет, а можно за несколько месяцев получить профессию, востребованную на всех промышленных предприятиях. Так сделал шлифовщик, оператор станков с программным управлением цеха 446 Павел Литвин. Сегодня он в рядах машиностроителей России, рассказывается в статье в корпоративной газете УВЗ "Машиностроитель".

"Я долгое время пробовал себя в разных сферах, – рассказывает уралвагонзаводец. – Никогда не думал, что стану станочником и мне это понравится. На УВЗ работает мой друг. Это он прочитал объявление в газете "Машиностроитель" о наборе группы для обучения профессии оператора станков с ЧПУ и предложил мне попробовать. И вот уже третий год я тружусь в цехе 446".

Практику Павел Литвин проходил почти на всем цеховом современном оборудовании. Наставниками были опытные кадры. Молодой человек продолжал учиться уже на производстве, изучал тонкости операторского дела. И когда цех получил новый зубошлифовальный станок с программным управлением, работать на нем предложили именно Павлу.

"В начале этого года в нашем цехе запустили новый станок российского производства. Программу пишу самостоятельно, налаживаю оборудование тоже, – поясняет заводчанин. – Кроме того, перед шлифованием выполняю подготовительную операцию и добиваюсь сокращения времени изготовления долбяков. Чем точнее я сниму фрезой припуск, тем меньше останется шлифовать и повысится производительность труда. Всё в моих руках".

Рабочий пояснил, что заказов от цехов на долбяки сейчас очень много. Станок загружен полностью, приходится работать и сверхурочно. Спрос на данный режущий инструмент большой, а поэтому надо трудиться, ведь большая часть долбяков используется в цехах механосборочного производства, и от их наличия зависит выпуск деталей на спецтехнику, а значит, выполнение государственного оборонного заказа.

"Я чувствую, что делаю что-то значимое, – признается Павел. – Только на Уралвагонзаводе я понял, что мне нравится техническая работа. Есть и профессиональные мечты, хотя, скорее, цели: стать конструктором и самому создавать что-то новое. Для этого мне нужно как можно больше получать знаний и набираться опыта. Мой трудовой путь только начинается".