28 Сентября 2021
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Общество В России
(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

Законопроект о запрете водителям с судимостью работать в такси внесли в ГД

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает работать водителями автобусов и такси лицам с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Поправки, в частности, вносятся в Трудовой кодекс РФ, сообщает пресс-служба Госдумы.

Ограничение на работу также коснется водителей общественного транспорта.

Помимо этого, при регистрации ИП для работы в такси и пассажирских перевозках предлагается в обязательном порядке требовать справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

Ранее сообщалось, что в Госдуму в ближайшее время будет внесен новый закон "О такси", который также окрестили "кодексом таксиста". Документ уже прошел экспертное обсуждение в Совете Федерации. Принять его могут уже в начале 2022 года.

Так, законопроект вводит ответственность для агрегаторов, которые сейчас лишь оказывают информационные услуги. По мнению участников рынка, с принятием документа можно ожидать роста стоимости поездок.

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Законопроект о запрете водителям с судимостью работать в такси внесли в ГД

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Теги: такси, водители, судимость



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