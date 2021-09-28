28 Сентября 2021
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ретро-мяч ФК &quot;Урал&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Защитник "Урала" вызван в российскую молодежку на октябрьские отборочные матчи

Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу назвал состав на октябрьские матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2023 против Северной Ирландии и Литвы. В него включен футболист обороны екатеринбургского "Урала".
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Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, в список вошли 25 игроков.

Вратари: Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар") и Иван Будачев ("Динамо" Москва);

Защитники: Никита Кармаев ("Кубань"), Руслан Литвинов ("Спартак" Москва), Данила Прохин ("Сочи"), Иван Кузьмичев ("Урал"), Данил Степанов ("Арсенал" Тула), Кирилл Боженов ("Химки"), Александр Сильянов ("Локомотив" Москва), Даниил Корнюшин ("Краснодар") и Леон Классен ("Тироль" Австрия);

Полузащитники: Константин Марадишвили ("Локомотив" Москва), Никита Кривцов ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба "Спартак" Москва), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Даниил Хлусевич ("Арсенал" Тула), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Максим Мухин (ЦСКА) и Кирилл Фольмер ("Ростов");

Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо" Москва), Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород") и Владислав Яковлев (ЦСКА).

Матч против сборной Северной Ирландии состоится 8 октября в Химках, а Литвы – 12 октября в Алитусе. Заезд российской команды на базу УТЦ "Новогорск" начнется со 2 октября. 10 октября сборная вылетит в Вильнюс, а сразу после встречи с литовцами вернется в Москву.

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Защитник "Урала" вызван в российскую молодежку на октябрьские отборочные матчи

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Теги: молодежная сборная, состав, игроки



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