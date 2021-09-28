На массовые мероприятия в Прикамье не будут пускать без QR-кодов или ПЦР-тестов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал ужесточение ограничительных мер и введение QR-кодов, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании оперштаба по противодействию коронавирусу. Губернатор прокомментировал ранее опубликованные открытые письма главврачей региона с просьбой ужесточить "ковидные" меры.

"Ситуация с заболеваемостью в регионе достаточно сложная. В ряде регионов, и мы не исключение, растет уровень заболеваемости. За последние сутки Роспотребнадзор зафиксировал порядка 470 случаев коронавируса и могу сказать, что медицинские учреждения работают на пределе. Если в начале сентября мы фиксировали снижение уровня заболеваемости, ряд коек переводили в нормальный режим работы, то сейчас положительный эффект, который мы получали в результате введения ряда ограничительных мер в августе, исчерпался. Мы понимали, что к началу учебного года есть риск роста заболеваемости. На сегодня еще мы этот рост и отфиксировали, у нас растет заболеваемость среди школьников, на это еще налагается проблематика с ростом случаев ОРВИ, что опять заставляет нас задуматься о работе медицины. Я знаю и читал в СМИ открытое письмо главврачей, которые говорят, что уже второй год фактически без отпусков работает персонал, есть напряжение в коллективах, а самое главное, отсутствует коечное пространство, а врачи по сути бьют тревогу. Мы не должны не учитывать мнение специалистов в этом направлении", - прокомментировал Махонин.

Теперь на массовые мероприятия, в театры и спортивные матчи не будут пускать без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Исключение сделано лишь для детей. Также до 1 ноября запрещена работа ночных клубов.

Напомним, ранее врачи и деятели культуры написали губернатору Пермского края Дмитрию Махонину открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за того, что ситуацию с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не удается стабилизировать с конца июня текущего года.

По данным медработников, в июле-сентябре число обращений за неотложной медицинской помощью выросло в девять раз, в два раза выросла нагрузка на "скорые" в сравнении с доковидным периодом.

Врачи попросили губернатора ввести запрет на посещение спортивных или культурных мероприятий для тех, кто до сих пор не поставил прививку.

Деятели культуры поддержали это обращение. В своем открытом письме они выразили обеспокоенность, что из-за растущей заболеваемости коронавирусом в регионе может повториться сценарий прошлого года, когда учреждения культуры закрывались для зрителей. Ситуация усугубляется тем, что осень для всей культурной сферы – это старт нового концертно-театрального сезона, когда готовятся премьеры, появляются новые проекты и концепции. В то же время, осень – это традиционный период, когда медицина находится на пике загрузки из-за сезонного роста простудных заболеваний.

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