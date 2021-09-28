28 Сентября 2021
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Общество Пермский край
спортивный зал, спортзал, физкультура (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

В пермской школе урок физкультуры начали с "молитвы Аллаху о здоровье"

В Перми на уроке физкультуры учитель перед началом занятий обязал подопечных "помолиться Аллаху, чтобы он дал здоровья", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Урок физкультуры состоялся в школе №123 Перми 27 сентября. По словам одного из первоклассников, запись рассказа которого появилась в сети, после начала урока он и его одноклассники "немного позанимались", после чего педагог якобы предложил ученикам "сесть и помолиться Аллаху, чтоб он дал здоровья".

"Все стали ему молиться", - цитируют в соцсетях рассказ школьника, проиллюстрировавшего рассказ позой, которую приняли все ученики. Позже в родительских чатах сообщили, что рассказ о намазе на уроке физкультуры подтвердили и другие дети.

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В пермской школе урок физкультуры начали с "молитвы Аллаху о здоровье"

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Теги: физкультура, намаз, ученик, учитель



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