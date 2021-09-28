28 Сентября 2021
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Пешеходный переход, трасса, Кукуштан (2021) | Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Спасатели извлекли из поврежденных автомобилей тела погибших при обрушении перехода

Бригада Пермской краевой службы спасения извлекла из поврежденных автомобилей тела погибших при обрушении надземного пешеходного перехода водителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья.

Извлечь тела спасателям удалось с помощью аварийно-спасательного оборудования - гидроинструмента (расширителей, бензорезов). Они переданы сотрудникам следственных органов.

Авария произошла сегодня в 4.15. По трассе Пермь – Екатеринбург ехал грузовик "МАН". По предварительной информации, на 50 км трассы водитель не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Он упал как на "МАН", так и на ехавшую во встречном направлении "Газель". Оба водителя погибли на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Проверку проводит и Следственный комитет.

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Спасатели извлекли из поврежденных автомобилей тела погибших при обрушении перехода

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Теги: трасса, мост, обрушение, проверка, СК



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