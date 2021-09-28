Спасатели извлекли из поврежденных автомобилей тела погибших при обрушении перехода

Бригада Пермской краевой службы спасения извлекла из поврежденных автомобилей тела погибших при обрушении надземного пешеходного перехода водителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья.

Извлечь тела спасателям удалось с помощью аварийно-спасательного оборудования - гидроинструмента (расширителей, бензорезов). Они переданы сотрудникам следственных органов.

Авария произошла сегодня в 4.15. По трассе Пермь – Екатеринбург ехал грузовик "МАН". По предварительной информации, на 50 км трассы водитель не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Он упал как на "МАН", так и на ехавшую во встречном направлении "Газель". Оба водителя погибли на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Проверку проводит и Следственный комитет.