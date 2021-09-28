Определен первый подрядчик, который займется строительством трассы Казань - Екатеринбург

Московская компания АО "Моспроект-3" станет первым подрядчиком, который займется строительством трассы Казань - Екатеринбург. Договор будет заключен между столичной организацией и ООО "Автодор-ТП" на сумму в 863,7 млн руб.

Согласно информации о закупке, "Моспроект-3" стал единственным участником конкурса. Несмотря на это, его партнерами станут АО "Петербургские дороги", АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург" и АО "Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог "Союздорпроект".

Напомним, что еще в июне стоимость трассы от Казани до Екатеринбурга оценивалась в порядка 260 млрд руб. В апреле текущего года Владимир Путин распорядился продлить автомобильную магистраль "Москва - Казань" до Екатеринбурга и завершить это строительство за три года. Он отметил, что подобные инфраструктурные проекты будут софинансироваться из Фонда национального благосостояния. Срок реализации проекта – 2024 г.

При этом, в конце июня вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, сообщил о сложностях со строительством скоростной автотрассы М12

Позже стало известно, что стоимость работ по строительству трассы от Казани до Екатеринбурга составит 493 млрд руб. При этом не более 239,9 млрд руб. из них уйдут на бесплатные участки автодороги, которые находятся в ведении Росавтодора