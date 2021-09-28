Определен первый подрядчик, который займется строительством трассы Казань - Екатеринбург

28 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
трасса, автодорога, автомобиль, автобан (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Определен первый подрядчик, который займется строительством трассы Казань - Екатеринбург

Московская компания АО "Моспроект-3" станет первым подрядчиком, который займется строительством трассы Казань - Екатеринбург. Договор будет заключен между столичной организацией и ООО "Автодор-ТП" на сумму в 863,7 млн руб.

Согласно информации о закупке, "Моспроект-3" стал единственным участником конкурса. Несмотря на это, его партнерами станут АО "Петербургские дороги", АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург" и АО "Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог "Союздорпроект".

Напомним, что еще в июне стоимость трассы от Казани до Екатеринбурга оценивалась в порядка 260 млрд руб. В апреле текущего года Владимир Путин распорядился продлить автомобильную магистраль "Москва - Казань" до Екатеринбурга и завершить это строительство за три года. Он отметил, что подобные инфраструктурные проекты будут софинансироваться из Фонда национального благосостояния. Срок реализации проекта – 2024 г.

При этом, в конце июня вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, сообщил о сложностях со строительством скоростной автотрассы М12

Позже стало известно, что стоимость работ по строительству трассы от Казани до Екатеринбурга составит 493 млрд руб. При этом не более 239,9 млрд руб. из них уйдут на бесплатные участки автодороги, которые находятся в ведении Росавтодора

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Определен первый подрядчик, который займется строительством трассы Казань - Екатеринбург

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Казань-Екатеринбург, трасса, строительство, подрядчик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети