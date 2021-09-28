В Кремле не осведомлены о проблемах КПРФ в связи с исками по итогам выборов

В Кремле не курсе ситуации с проблемами у КПРФ при подаче исков по итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве.

"К сожалению, мы не располагаем информацией, что оцеплено, почему мешают - я просто не знаю деталей, поэтому я ничего не могу сказать по этой теме", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что право на обращение в суд закреплено в законе, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что юристы партии КПРФ были задержаны полицией перед подачей иска на итоги ДЭГ в Москве. Теперь подача планируется на другой день.

Кроме того, московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования, оказалась блокирована полицией.

20 и 25 сентября коммунисты провели "народные сходы", они требовали отмены результатов голосования на выборах в Госдуму и отмены ДЭГ. После проведения акций членов КПРФ начали задерживать. Сотрудники правоохранительных органов устраивали "осаду" Мосгордумы и горкома КПРФ.