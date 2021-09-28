Глава ТАУ Иннокентий Шеремет госпитализирован с коронавирусом

Глава "Телевизионного агентства Урала" Иннокентий Шеремет попал в больницу с коронавирусом. Об этом сообщил сам журналист.

По его словам, он почувствовал себя плохо в минувшую пятницу, а накануне его госпитализировали с подтвержденным COVID-19. Как рассказал он "КП-Екатеринбург", компьютерная томография показала 30-процентное поражение легких. Ближайшие эфиры программы "Девять с половиной", которую ведет Шеремет, будут отменены.

Также журналист ведет программу "Шеремет рулит" на радио "Комсомольская правда". Из-за его госпитализации эфир, запланированный на среду, не состоится.

Напомним, в середине августа Иннокентий объявил, что принял решение о закрытии "Телевизионного агентства Урала" и новостей "Девять с половиной" из-за сложной финансовой ситуации. Но уже в сентябре он заявил, что нашел источник финансирования, и ТАУ закрыто не будет.