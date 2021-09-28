28 Сентября 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков о поставках газа в обход Украины: Табуированных маршрутов не существует

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о поставках российского газа в Европу в обход Украины. Он заявил, что табуированных маршрутов транзита не существует.

"Конечно, контракт заключается на максимально выгодных экономических условиях. Это уже коммерческий вопрос "Газпрома" - нашего поставщика», - цитирует Пескова РИА Новости.

Контракт между Россией и Венгрией не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли, пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия не собирается использовать газовую тематику, чтобы наказать Киев.

Ранее сообщалось, что Венгрия заключила с "Газпромом" контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа. Почти весь газ будет поступать в обход Украины, то есть Украина лишается примерно десятой части нынешнего транзита.

На Украине остались очень недовольны. В МИД республики заявили, что это "политическое решение, принятое в угоду Кремлю".

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Песков о поставках газа в обход Украины: Табуированных маршрутов не существует

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Теги: дмитрий песков, поставки газа, украина



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