Президент Хорватии выступил против бесконечной вакцинации и паники в СМИ

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил об отказе продолжать тотальную ковид-вакцинацию населения. Об этом сообщает World-Signals News, которое приводит видео его выступления.

Глава государства сказал, что Хорватия не будет вакцинировать больше 50% своего населения и нынешнего уровня вакцинации достаточно. А жить без риска заболеть невозможно.

"Люди заболевают от тысячи других более серьезных вещей, но мы уже полтора года говорим о C0VID-19. СМИ распространяют панику и ерунду. Я начинаю каждый день с CNN и нескольких каналов, и мне интересно, нормальный ли я или они сумасшедшие. Они сеют панику. Они делали это с самого начала", - заявил Миланович.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков пишет, что президент Хорватии показал свою самостоятельность и независимость. Однако ранее, отмечает он, президенты Танзании, Гаити и еще нескольких стран, выступавшие против вакцинации и режима пандемии, скоропостижно скончались. Видимо, речь идет о президенте Бурунди Пьере Нкурунзиза, премьер-министре Эсватини Амброзе Мандвуло Дламини и премьер-министре Кот-д’Ивуара Амеде Бакайоко. Всем им было чуть больше 50, и они отказывались выполнять указания ВОЗ.

"Будут ли события аналогично развиваться в Румынии и Хорватии, идущих по этому же пути?" - вопрошает Лысаков (ранее власти Румынии приняли решение не принуждать своих граждан к вакцинации).

Интересно, что в Хорватии вакцинировано 44% населения, в Румынии - 28%. При этом в первой стране заболеваемость в последние месяцы выросла до тысячи человек в день, а ковидная смертность - до 14-15, во второй - до 7 тыс. и 120 соответственно. И если в Румынии заболеваемость и смертность сейчас весьма высоки, то в Хорватии они не выше или даже ниже, чем во многих сильно вакцинированных странах. Вероятно, решающее значение имеет не процент вакцинации, а другие факторы, например работа системы здравоохранения.