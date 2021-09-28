Депутат Ионин не согласен, что свердловская "СР" "провалилась" из-за него

Бывший депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин не согласен с обвинениями главы свердловского отделения партии Андрея Кузнецова. Руководитель ячейки заявил, что из-за отказа Ионина от участия в выборах по одномандатному округу свердловская "СР" не получила второй госдумский мандат. По словам Кузнецова, снятие кандидатуры с выборов негативно расценивается избирателями вне зависимости от причины.

Дмитрий Ионин рассказал Накануне.RU, что в Свердловской области партия перевыполнила план по голосам, который изначально ставился для прохождения в Госдуму. Вместо 200 тыс., по спискам было набрано 207 тыс. Единственный регион, в котором показатели были ниже ожидаемых, Пермский край.

"К сожалению, действительно низкая явка в Перми нас подкосила, но вряд ли низкая явка в Перми может быть связана с моим участием или не участием в одномандатном округе в Свердловской области. Если смотреть на результаты по выборам в муниципальные думы, то почти половина мандатов "Справедливая Россия" набрала именно в том округе, где я работаю. Поэтому говорить, что каким-то образом избирателей отпугнули мои действия от партийного бренда, неверно. Работа велась достаточно активная: и мной, и господином Кузнецовым. Думаю, ни к моей работе, ни к работе Кузнецова и самоотдаче на этих выборах вопросов быть не может", - пояснил депутат.

Напомним, что изначально Дмитрий Ионин заявлялся как кандидат в Госдуму сразу по единому партийному списку и Березовскому одномандатному округу. Однако в августе депутат снял свою кандидатуру с выборов по одномандатному округу, где процветали "бандитские методы" политической борьбы. "СР" сотрясали и другие скандалы, о которых сейчас Кузнецов не вспоминает - руководство ячейки сняло с выборов пятерых кандидатов, которые выступали с критикой реготделения, в том числе олимпийского чемпиона Егора Мехонцева.