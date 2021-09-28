В Нижнем Тагиле среди привитых от ковида будут еженедельно разыгрывать призы

В Нижнем Тагиле решили устроить розыгрыш призов среди тех, кто поставил прививку от COVID-19.

Как сообщается на официальном сайте городской администрации, еженедельно 10 участников получат билеты в городские учреждения культуры и спорта: цирк, драмтеатр, филармонию, ФОК "Президентский", базу отдыха "Спартак". Также предусмотрены абонементы в тренажерные залы, сертификаты на походы выходного дня и другие призы.

Итоги первого розыгрыша состоятся 1 октября среди тех, кто поставил прививку от ковида (первый компонент двухкомпонентной вакцины или однократно "Спутник Лайт") с 25 сентября по 1 октября. Поставить ее можно в любом лечебном учреждении или мобильном пункте Нижнего Тагила.

Напомним, что в России начинаются клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса.