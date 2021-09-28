Следователи проводят проверку из-за гибели посетительницы тюменского аквапарка

Следственный комитет проводит проверку из-за смерти женщины в тюменском аквапарке "ЛетоЛето", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Стали известны подробности инцидента, который произошел накануне днем. По данным следкома, пострадавшая - женщина. Во время отдыха в аквапарке около 14.00 женщина потеряла сознание. Ей вызвали "скорую".

"Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, потерпевшая скончалась. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначен необходимый комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти женщины", - сообщили в СКР.

Следователи опросили очевидцев трагедии и сотрудников аквапарка, осмотрели запись с камеры видеонаблюдения и изъяли необходимую документацию.

Ранее в депздраве региона сообщили, что вызов поступил в 13.57, "скорая" приехала уже в 14.05. Врачи провели сердечно-легочную реанимацию. Однако, к сожалению, спасти пациента не удалось.