28 Сентября 2021
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Спорт
Алексей Жамнов (2021) | Фото: Федерация хоккея России

Главным тренером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине будет не Знарок, а Жамнов

Главным тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине будет не Олег Знарок.

Напомним, что на днях СМИ сообщили, что Знарок вновь возглавит сборную, однако сегодня эта информация была окончательно опровергнута.

На официальном сайте Федерации хоккея России сообщается, что главным тренером национальной команды назначен Алексей Жамнов.

"Такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться", - отметил специалист.

В ближайшее время будет также сформирован тренерский штаб.

Хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года пройдёт с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России сыграет в группе В с Чехией, Швейцарией и Данией.

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Главным тренером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине будет не Знарок, а Жамнов

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Теги: сборная России по хоккею, Олег Знарок, Алексей Жамнов, пост, тренер, Олимпийские игры



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