Российские сертификаты вакцинации от COVID-19 признали в Гонконге

Правительство Гонконга начнет признавать российские сертификаты о вакцинации от коронавируса начиная с 29 сентября. Об этом говорится в заявлении генерального консульства РФ в специальном административном районе (САР).

Привитые российской вакциной смогут посещать САР напрямую из России, а не после трехнедельного пребывания в третьей стране, как было ранее.

После приезда из РФ в Гонконг необходимо будет отбыть 21-дневный карантин в специализированной гостинице. Для посадки на рейсы до Гонконга необходимо будет предъявить сертификат вакцинации с QR-кодом.

На данный момент в Гонконге признали только одну российскую вакцину – "Спутник V".

Ранее власти Таиландаразрешили вакцинированным российской вакциной "Спутник V" приезжать на острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Для въезда на территорию страны необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве королевства.