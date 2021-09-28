28 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Инсценировка убийства курьером своего знакомого в Екатеринбурге (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Полиция Екатеринбурга задержала курьера по обвинению в убийстве своего коллеги

В уральской столице сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя 28 лет, работавшего до задержания курьером службы доставки. Мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого коллеги, который пропал в начале июня текущего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, следствие предполагает, что инцидент произошел 10 июня в лесном массиве у одного из домов по улице Косотурская. Там у обвиняемого с 26-летним потерпевшим случился конфликт, чему способствовал и выпитый ранее алкоголь. На почве ссоры мужчина избил своего коллегу руками и ногами, после чего задушил. Тело убитого он переместил в укромное место - под ствол дерева, где его было затруднительно найти, после чего скрылся. Тело было случайно обнаружено прохожим спустя несколько дней после происшествия, после чего тот обратился в правоохранительные органы.

Инсценировка убийства курьером своего знакомого в Екатеринбурге(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

"Сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины поступило в полицию 18 июня текущего года. В связи с жаркими погодными условиями тело подверглось сильному разложению, но вскоре личность погибшего была установлена. Им оказался местный житель, ранее заявленный как пропавший без вести. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили знакомого погибшего, ранее судимого за разбой и угрозу убийством. Выяснилось, что молодые люди были знакомы с 2019 года и вместе работали. Изначально мужчина сообщил, что ему неизвестны обстоятельства смерти его коллеги. Однако в ходе более подробной отработки выяснилось, что именно он причастен к гибели приятеля. В итоге гражданин признался, что он вместе с жертвой периодически употреблял наркотические вещества. 10 июня они отправились за очередной "закладкой". Когда в течение длительного времени им не удалось найти искомое, один заподозрил другого в присвоении наркотиков. Возникла ссора, в ходе которой доставщик задушил своего знакомого. Тело он оттащил и бросил неподалеку", - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Инсценировка убийства курьером своего знакомого в Екатеринбурге(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области Инсценировка убийства курьером своего знакомого в Екатеринбурге(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. По уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение необходимых следственных действий по установлению всех обстоятельств совершённого преступления.

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Полиция Екатеринбурга задержала курьера по обвинению в убийстве своего коллеги

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Теги: Екатеринбург, курьер, убийство



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