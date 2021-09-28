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мусульмане, молитва, намаз, мечеть (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти подмосковного Ступино решили создать мусульманский центр

Власти подмосковного Ступино решили отдать муниципальные помещения под создание исламского центра.

Недавно заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов встретился с главой Ступино. Сообщалось, что достигнута договоренность о создании духовно-просветительского центра для мусульман. Местом для центра выбрали четырехэтажное здание бывшей военной части.

Это не на шутку взволновало местное население. В городе появились листовки не быть равнодушными к этому решению, принятому кулуарно, без обсуждения с жителями.

Депутат от "Единой России" Борис Дегтярев выразил свое возмущение словами: "Почему без народа решаете? <...> Потом дети наши будут расхлебывать!"

Дополнительной нервозности добавляет то, что совсем недавно под Москвой мигранты предположительно изнасиловали и убили пожилую женщину, что возмутило местных жителей. После этого мигрантов вывезли из общежития на автобусах.

Интересно, что на сайте администрации Ступино появилось опровержение информации о строительстве мечети. Но о будущем мусульманском центре ничего не сказано.

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Власти подмосковного Ступино решили создать мусульманский центр

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Теги: Ступино, ислам, мусульмане



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