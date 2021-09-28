Центральный аппарат СК взял на контроль проверку по обрушению моста на трассе "Пермь – Екатеринбург"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки по факту обрушения моста на трассе "Пермь – Екатеринбург".

Напомним, рано утром 28 сентября водитель грузовика, проезжая с поднятым кузовом под надземным пешеходным переходом, сбил конструкцию. В результате произошло обрушение перехода, что повлекло гибель водителей двух автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Пермскому краю Дмитрию Анащенко представить доклад о ходе проверки по факту обрушения перехода и гибели людей. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, ими опрашиваются очевидцы.

Как добавили в ведомстве, ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.