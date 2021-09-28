Бывший губернатор ЕАО получил условный срок за махинации

Биробиджанский районный суд приговорил к четырем годам условного срока бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова за махинации при госзакупках медицинского оборудования.

Винников признан виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, сообщает пресс-служба суда.

В октябре 2018 года стало известно, что Винникова обвиняют в подстрекательстве к закупкам медоборудования для онкодиспансера по завышенной цене.

В июле 2019 года суд приговорил его к четырем годам колонии условно. Также назначен испытательный срок на четыре год. Винников лишен права занимать определенные должности на три года. 26 сентября суд апелляционной инстанции это решение отменил. Дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.

Александр Винников занимал пост губернатора ЕАО с 2010 года по 2015 года. До этого был мэром Биробиджана.