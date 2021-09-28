Профессора "Сколково" попросили проверить из-за призыва бить невакцинированных электрошокером

Профессора Центра предпринимательства и инноваций Сколковского института науки и технологий Дмитрия Кулиша попросили проверить из-за того, что якобы он предложил бить не вакцинированных от ковида людей электрошокером. Газете "Завтра" он якобы говорил это еще весной, но вчера "Мослента" сообщила, что на Кулиша подали заявление в полицию по статье о возбуждении ненависти или вражды.

"Я бы ввел наказание электрошокером тех, кто не вакцинируется. Прямо на входе в метро ставить электрошокер: если вакцинирован, то без электрошокера, если не вакцинирован - получаешь шок и идешь. Я считаю, что надо что-то такое сделать, и тогда, наверное, к осени будет 60%", - такие слова приписываются Кулишу.

Впрочем, сам Кулиш опровергает то, что высказывался про электрошокеры.

Напомним, летом главврач ГКБ №40 Екатеринбурга Александр Прудков призвал ввести "дискриминацию непривитых на государственном уровне". На него была подана жалоба в СКР и ФСБ, но, судя по всему, она ни к чему не привела. А бывший главный санврач РФ, депутат Госдумы Геннадия Онищенко на днях заявил, что "право жить людям дает государство", поэтому оно может распоряжаться и здоровьем граждан, принуждая их к вакцинации.