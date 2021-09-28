28 Сентября 2021
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Происшествия
суд молоток (2012) | Фото:

Генерала ФСБ приговорили к 16 годам заключения по делу о хищении в "НПО имени Лавочкина"

Химкинский городской суд Московской области приговорил замгендиректора ФГУП "НПО имени Лавочкина" генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Сергея Солодовникова к 16 годам колонии по уголовному делу о хищении средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

В окончательном решении суд, помимо части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", оставил статью 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе".

Кроме Солодовникова в деле было еще пятеро фигурантов, они получили сроки от 15 лет 8 месяцев до 15 лет 9 месяцев, пишет "МК".

Напомним, в 2015 году СМИ писали, что высокопоставленные сотрудники одного из крупнейших предприятий российской ракетно-космической промышленности - "НПО им.Лавочкина" - подозреваются в выводе 180 миллионов рублей под видом работ в сфере космонавтики.

Среди задержанных оказались директор по управлению персоналом Сергей Солодовников, первый заместитель гендиректора НПО Валерий Романов, а также замгендиректора по стратегическому развитию и управлению имуществом "НПО им.Лавочкина" Петр Грешилов.

В числе подозреваемых значились также замруководителя по координации и планированию работ в НПО Виталий Вернигора и ведущий специалист НПО Анатолий Шишкин.

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Генерала ФСБ приговорили к 16 годам заключения по делу о хищении в "НПО имени Лавочкина"

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Теги: НПО имени Лавочкина, хищение, сергей солодовников



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