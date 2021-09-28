Жители Екатеринбурга решают как будут реконструировать Каменный мост на Малышева

Мэрия Екатеринбурга запустила обсуждения проекта реконструкции Каменного моста на ул. Малышева среди горожан. Жители города могут не только выразить свое согласие или несогласие с проектом, но и предложить собственные идеи по его улучшению. Обсуждение продлится до 23 октября включительно.

Главная цель реконструкции - решить проблему с пробками, увеличив пропускную способность за счет четырех полос вместо двух существующих. Таким образом авторы проекта хотят расширить проезжую часть за счет тротуаров, а для пешеходов построить небольшой мост, который протянется от ресторана "Итальянцы" до памятника Малышеву. А вот горожанам, идущим по нечетной стороне придется переходить дорогу по перекрестку на ул. Гоголя или обходить мост через Исторический сквер.

Напомним, что мост на Малышева является первым в Екатеринбурге каменным мостом через реку Исеть, который был построен еще в 1840-41 годах и является объектом культурного наследия федерального значения.