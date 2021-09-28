В Екатеринбурге ищут очевидцев конфликта в магазине, один из участников которого скончался

В Екатеринбурге ищут мужчину, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности. Также силовики устанавливают очевидцев инцидента.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 22 июня этого года около 15 часов в магазине "Магнит" в доме №6 по улице Ферганская. Некий мужчина, находясь возле кассы магазина, вступил в конфликт с незнакомым 43-летним посетителем. Он нанес своему оппоненту удар рукой в область головы, причинив тому закрытую черепно-мозговую травму.

Сразу после случившегося агрессор скрылся. В дальнейшем пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось. От полученной травмы в августе он скончался.

Сейчас следователи СКР устанавливают личность подозреваемого – это молодой мужчина славянской внешности. Он среднего телосложения, прическа короткая, волосы светло-русые. На момент происшествия был одет в светло-серую футболку с черными рукавами, темные шорты и черно-белую обувь спортивного типа. При себе имел голубую поясную сумку.

Всех, кому что-либо известно о личности этого человека, просят сообщить по телефонам в Екатеринбурге: 8 (343) 210-95-36, 356-42-12 либо 102 (02). Как заверили в следствии, конфиденциальность гарантируется.

Как добавили в УМВД по Екатеринбургу, информация о происшествии поступила в отдел полиции №12. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска продолжаются поиски причастного к совершенному преступлению.