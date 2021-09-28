28 Сентября 2021
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Происшествия В России
В Москве и Тюмени ФСБ изъяла боеприпасы крупнейшей подпольной сети, торговавшей оружием (2020) | Фото: RT

ФСБ задержала подпольных оружейников в 18 регионах

ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах РФ. Изъято почти 150 единиц огнестрельного оружия.

Задержания провели в Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, а также во Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях. Закрыты 29 подпольных оружейных мастерских.

Задержанные лица занимались "восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия" и их сбытом, а также "контрабандой средств поражения" в Россию, сообщает ТАСС.

В мае ФСБ России выявила в 25 регионах страны почти 100 подпольных оружейников. Изъято 385 единиц оружия, прекращена деятельность 29 подпольных мастерских.

В апреле сотрудники ФСБ провели обыски в нелегальных оружейных мастерских в 19 регионах России, были задержаны 43 подпольных оружейника. Прекращена деятельность 28 незаконных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

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ФСБ задержала подпольных оружейников в 18 регионах

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Теги: подпольные оружейники, фсб, оружие



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