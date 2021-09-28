В тюменском аквапарке "ЛетоЛето" умер посетитель

В тюменском аквапарке "ЛетоЛето" умер посетитель. Об инциденте сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев. Информацию о гибели посетителя Накануне.RU подтвердили в самом аквапарке, однако от дальнейших комментариев воздержались.

По информации посетителей, они заметили, как работники аквапарка закрыли вход к самой высокой горке и объяснили это техническими причинами.

В депздраве региона сообщили, что вызов поступил в 13.57, "скорая" приехала уже в 14.05. Врачи провели сердечно-легочную реанимацию. Однако, к сожалению, спасти пациента не удалось.