28 Сентября 2021
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Общество Тюменская область
деньги монеты (2010) | Фото:pravda-nn.ru

Тюменская область привлекла "творческие" президентские гранты на 19 миллионов

Объявлены результаты первого конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2021 году. По итогам конкурса 21 организация из Тюменской области получила поддержку Фонда и привлекла в регион более 19 млн руб.

Среди победителей 13 некоммерческих организаций, 5 муниципальных учреждений, 2 индивидуальных предпринимателя и одно общество с ограниченной ответственностью. 10 победителей представляют Тюмень, 5 – Ишим, 2 – Тобольский район, по 1 победителю из Тобольска, Ялуторовска, Сладковского и Нижнетавдинского муниципальных районов.

Больше всего проектов-победителей Тюменской области (43%) относятся к категории "Образовательные и наставнические проекты", на втором месте проекты креативных индустрий (24%).

Самый большой грант в размере 2 700 014,05 руб. выиграла автономная некоммерческая организация "Центр креативных проектов сельских территорий – Дом Вверх Дном" из Тюмени на реализацию проекта "Не выставка шуб". Его цель – повысить качество предоставляемых культурных услуг на селе и увеличить количество посещений культурных учреждений среди сельской молодежи. Самый маленький грант – 312 869 руб. – у автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Объединенный центр образования, культуры, физической культуры и спорта "Престиж"" Сладковского района на реализацию проекта "Живые ремёсла". Идея направлена на сохранение декоративно-прикладного творчества как неотъемлемой части культурной жизни района.

Почти четверть проектов-победителей посвящены сохранению и продвижению фольклора, народного творчества, промыслов и ремесел Тюменской области:

- folk-пространство "Перекрёсток традиций" (ООО "Культурное наследие Сибири "Росстань"");

- волонтерская мастерская "Арт-изба" (АНО "Штаб-квартира серебряного добровольчества");

- фольклорная мастерская "Фольклор на улицах Сибири!" (АНО по сохранению и популяризации культурного наследия Западной Сибири "Яромилъ");

- живые ремёсла (АНО "Объединенный центр образования, культуры, физической культуры и спорта "Престиж"");

- ремесло в гостях у сказки "Василиса Прекрасная" (ТРОО "Гильдия мастеров современных и народных ремесел".

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив был создан 17 мая 2021 года по инициативе главы государства Владимира Путина. Распоряжением правительства России на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 миллиарда рублей. Всего было подано 12 460 заявок из 83 регионов на сумму свыше 84 млрд рублей. Тюменская область вошла в топ-20 регионов по количеству поданных заявок с результатом 209 проектов.

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Тюменская область привлекла "творческие" президентские гранты на 19 миллионов

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Теги: президентский грант, творческие индустрии



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