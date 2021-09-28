28 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Чайф, День города (2019) | Фото: Накануне.RU

"Атомный крейсер или завод, где чище, чем в больнице": лидер "Чайф" о необычных концертах

Легендарная уральская группа "Чайф" вспомнила самые необычные концерты за время существования коллектива. Об этом артисты рассказали на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.
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Напомним, группа отмечает 36-летие своей деятельности. 29 сентября 1985 года "Чайф" дал свой первый концерт, а в рамках нынешнего юбилейного тура выступит 2 октября в "Екатеринбург-Экспо".

Как рассказал вокалист и лидер команды Владимир Шахрин, за 36 лет произошло много событий.

"Были такие поездки-откровения, когда ты видел совершенно другие ситуации. Когда ты попадаешь на атомный подводный крейсер, несколько дней живешь там и играешь для моряков. Когда ты попадаешь на установку нового атомного реактора на Белоярской атомной станции, и видишь эту махину. Как это все монтируется и устанавливается, насколько профессиональные люди и высокотехнологичное производство. Или когда ты приезжаешь на завод, который трубы гоняет, а там все ходят в белых халатах, и внутри чище, чем в больнице", - поделился воспоминаниями музыкант-ветеран.

По его словам, случались и неформальные выступления "на берегу какого-нибудь озера".

"Главное событие для любой группы – это концерты. Ничего более интересного в нашей жизни не происходит", - отметил Шахрин.

Чайф, День города, Владимир Шахрин(2019)|Фото: Накануне.RU

"Да что там… Мы на коне, а конь на прямых ногах. В общем, еще какое-то время поездим, и за это спасибо. Это главное событие – что мы собрались, до сих пор не разбежались и рады друг другу. И нам очень интересно играть вместе, что немаловажно", - добавил гитарист Владимир Бегунов.

Напомним, что барабанщик "Чайфов" Валерий Северин пока не сможет принять участие в юбилейном туре команды из-за перелома ноги.

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"Атомный крейсер или завод, где чище, чем в больнице": лидер "Чайф" о необычных концертах

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Теги: Чайф, Шахрин, концерты



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