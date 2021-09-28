28 Сентября 2021
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Общество За рубежом
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В Аргентине подавляющее большинство зарегистрированных побочных эффектов пришлось на "Спутник V"

Минздрав Аргентины обнародовал новый отчет об эффективности и безопасности применяемых в стране вакцин от ковида. В нем подводятся итоги вакцинации населения до 31 июля и содержатся сравнительные характеристики наиболее широко применяемых препаратов, включая "Спутник". Об этом пишет на "Царьграде" экономист Валентин Катасонов.
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Было сделано более 11 млн инъекций "Спутника", почти столько же - AstraZeneca и почти 10 млн - Sinopharm. Всего зарегистрировано 50 463 сообщения о побочных эффектах, из них 41 545 касались "Спутника", на который, таким образом, пришлось 82% всех подобных сообщений.

Частота побочных эффектов по отношению к общему количеству введенных доз: "Спутник V" – 0,36%, AstraZeneca – 0,026%, Sinopharm – 0,024%.

Было 1 004 сообщения о тяжелых последствиях вакцинации (2% от всех побочных эффектов). Здесь разница между вакцинами не такая большая, но "Спутник V" снова "впереди". У него 6,6 тяжелых последствий на 1 млн уколов (AstraZeneca – 4,1, Sinopharm – 1,6).

В России было сделано почти 90 млн уколов, большинство из них пришлось на "Спутник V". Это значит, что при такой частоте осложнений должно быть порядка 500 тяжелых последствий вакцинации. Но зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова заявила в июле, что случаев поствакцинальных осложнений в России нет. При этом статистики побочных эффектов не ведется, как не ведется раздельной статистики по привитым и непривитым.

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В Аргентине подавляющее большинство зарегистрированных побочных эффектов пришлось на "Спутник V"

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Теги: вакцинация, Аргентина, спутник V, побочные эффекты



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