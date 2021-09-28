28 Сентября 2021
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нефть качалка буровая вышка (2004) | Фото

Цена нефти Brent достигла рекордного значения с октября 2018 года

Стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) превысила уровень $80 впервые с октября 2018 года.

По данным на 9.44 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре составляла 80,58 доллара за баррель. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 1,3%.

Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,85%, до 76,09 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, рост цен на нефть вызван увеличением спроса и одновременно — снижением запасов. Текущая ситуация может привести к тому, что члены ОПЕК+ пересмотрят соглашение по наращиванию добычи сырья, пишет RT.

В августе Вашингтон обратился к участникам сделки ОПЕК+ с просьбой увеличить добычу нефти на фоне роста цен на автомобильное топливо. Как заявил президент Джо Байден, "США дали понять ОПЕК, что сокращение нефтедобычи должно быть прекращено по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены". В свою очередь, в ОПЕК+ дали понять, что консультации по этой теме не исключаются.

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Цена нефти Brent достигла рекордного значения с октября 2018 года

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Теги: нефть, цена, рекорд, Brent



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