Гусев призвал воронежцев вакцинироваться: "Сознательность и ответственность, а не предрассудки и неосторожность"

В Воронежской области сформирован запас вакцины от коронавируса. Например, в поликлиники распределено более 54 тысяч доз "Спутник лайт". Всего же регион получил больше миллиона комплектов вакцин, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

На сегодняшний день вакцину получили 720 тысяч жителей, двукратно - более 680 тысяч. Губернатор Александр Гусев назвал темпы вакцинации не идеальными и призвал воронежцев серьезно задуматься о собственной безопасности и здоровье близких. Глава региона отметил, что следит за ходом прививочной кампании в ежечасном режиме даже в отпуске.

Ситуация с заболеваемостью остается напряженной - накануне область оказалась в первой пятерке регионов с наибольшим приростом числа новых случаев коронавируса.

"Сейчас наступает очередной важный и, хотелось бы, верить переломный момент. Момент, когда сознательность, здравомыслие и ответственность должны взять верх над предрассудками, неосторожностью, нежеланием сделать над собой в общем-то незначительное усилие. Ограничения, которые вводятся, определенным образом позволяют разрывать цепочку заражений. Но только массовая вакцинация и следующее за ней приобретение коллективного иммунитета помогут каждому чувствовать себя в безопасности и освободят от тревоги и неясности завтрашнего дня", - заявил глава региона.

Он отметил, что его слова касаются непривитых воронежцев, не имеющих противопоказаний к вакцинации. Наличие антител не является противопоказанием к иммунизации.

Рекомендуют воронежцам и не затягивать с ревакцинацией - повторная вакцинация проводится в любом прививочном пункте спустя полгода после первого комплекта вакцин, либо перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией. Записаться на прививку можно через Госуслуги, обратившись на инфостойку в поликлинике или позвонив по телефону регистратуры.

После полной ревакцинации пациент получает QR-код прививочного сертификата. Отметим, что полной считается ревакцинация при введении двух компонентов вакцин "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" с соответствующими интервалами, либо однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", которую достаточно поставить один раз.

На совещании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции неделю назад руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин напомнил об изменениях в плане вакцинации, которые предполагают, что профилактикой должны быть охвачены 80% жителей региона. От нового плана в области пока вакцинировано 47%.

При этом наблюдается и сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. От гриппа в Воронежской области планируется привить более 1,3 миллиона жителей. Уже поставлено более 300 тысяч доз вакцины "Ультрикс Квадри", составлен понедельный план вакцинации для каждой медорганизаций в разрезе по категориям.

Прирост заболеваемости связан в том числе с началом учебного года, доля детей школьного возраста в общей статистике существенно увеличилась. Более 100 классов, а также не менее 5 школ полностью перешли на дистанционное обучение, на карантин закрыли группы в 3 детсадах.