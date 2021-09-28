Венгрия заключила с "Газпромом" контракт, лишив Украину части транзита

Венгрия заключила с "Газпромом" контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа. Самое интересное то, что почти весь газ будет поступать в обход Украины, то есть Украина лишается примерно десятой части нынешнего транзита, и без того малого для Киева.

На Украине остались очень недовольны. В МИД республики заявили, что это "политическое решение, принятое в угоду Кремлю". Оно нанесет ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям. И очень неприятно, что это произошло за несколько дней до пятого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое Киев теперь вынужден перенести.

Украина также обратится с жалобой в Еврокомиссию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это "доносами на соседей по случаю зависти".

Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон написал, что виноват Кремль, который не упускает возможности пустить газ в обход Украины. И, несмотря на контракт до 2024 года, Киеву предстоит значительно сократить или полностью остановить транзит газа в Венгрию. Кроме того, достройка "Северного потока - 2" создает критические риски существующего транзита после 2024 года, когда завершится пятилетний контракт с "Газпромом".

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украине не нужно унижаться перед Россией, а надо заблокировать "Северный поток-2".

В свою очередь, Будапешт отреагировал резко. Глава МИД Венгрии Питер Сийярто назвал критику Киева попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

"Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии. Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям", - подчеркнул Сийярто.

Он также добавил, что когда едет в Киев, то не смотрит на то, кто был перед ним в Киеве и что там подписал. А венгры, в отличие от Украины, будут получать газ по одной из самых низких цен в Европе.

Запрещенное на Украине издание "Страна" пишет, что для Украины это болезненное решение еще и по той причине, что из тех объемов газа, которые шли в Венгрию, немалая часть отбиралась Украиной из трубы под видом "закупок газа в Европе". Значительная часть этих контрактов была заключена именно с венгерскими компаниями. Украина им платила по документам как за "реверсный газ", а качала из трубы. И теперь у них придется покупать газ по-настоящему, что будет гораздо дороже.

Важно, что контракт между Венгрией и "Газпромом" может быть изменен не ранее чем через 10 лет. Из 4,5 млрд кубометров газа 3,5 млрд пойдут через Сербию ("Турецкий поток" и его продолжения) и 1 млрд кубометров - через Австрию, но та получает его через Словакию и Украину.

При этом Украина сама во многом виновата в натянутых отношениях с Венгрией. В 2017 году был принят закон об образовании, который ущемляет права этнических венгров Закарпатья. Венгры тогда заняли предельно жесткую позицию, объявив Украине "дипломатическую войну" и пообещав блокировать европейскую интеграцию Украины. И хотя небольшие уступки со стороны Киева были сделаны в виде отсрочки для венгров до 2023 года, проблема по существу так и не была разрешена. Будапешт по-прежнему недоволен насильственной украинизацией венгров.

Депутат Рады Максим Бужанский написал об этом так:

"А мы как раз им школы предусмотрительно закрываем с 1 сентября 2023 года. Уж сколько они ни умоляли, твердо стоим на своем. Ума не приложу, чего они теперь так с нами".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал ответить Венгрии жестко - "не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий". Только поможет ли это украинскому транзиту?