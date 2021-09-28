28 Сентября 2021
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Происшествия Пермский край
Пешеходный переход, трасса, Кукуштан (2021) | Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Обстоятельства обрушения в Прикамье пешеходного перехода выяснят следователи

Началась проверка обстоятельств обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь - Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении СКР.
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Следователи осматривают место происшествия. Потом им предстоит изъять техническую документацию, регламентирующую строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации.

Напомним, авария произошла сегодня в 4.15. По трассе Пермь – Екатеринбург ехал грузовик "МАН". По предварительной информации, на 50 км трассы водитель не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Он упал как на "МАН", так и на ехавшую во встречном направлении "Газель". Оба водителя погибли на месте. Участок трассы перекрыт в обоих направлениях. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Пешеходный переход, трасса, Кукуштан(2021)|Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Пешеходный переход, трасса, Кукуштан(2021)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

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Обстоятельства обрушения в Прикамье пешеходного перехода выяснят следователи

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Теги: Пешеходный переход, МАН, Газель, авария, водители



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