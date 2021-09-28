Обстоятельства обрушения в Прикамье пешеходного перехода выяснят следователи

Началась проверка обстоятельств обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь - Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении СКР.

Следователи осматривают место происшествия. Потом им предстоит изъять техническую документацию, регламентирующую строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации.

Напомним, авария произошла сегодня в 4.15. По трассе Пермь – Екатеринбург ехал грузовик "МАН". По предварительной информации, на 50 км трассы водитель не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Он упал как на "МАН", так и на ехавшую во встречном направлении "Газель". Оба водителя погибли на месте. Участок трассы перекрыт в обоих направлениях. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.