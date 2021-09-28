"Чайф" планирует выступить на 300-летнем юбилее Екатеринбурга

Легендарная уральская группа "Чайф" планирует выступить на 300-летнем юбилее Екатеринбурга в 2023 году. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом музыканты рассказали на сегодняшней пресс-конференции.

"Мы-то планируем. Но что с бактерией?", - отметил гитарист Владимир Бегунов, имея в виду ситуацию с коронавирусом.

По словам вокалиста и лидера коллектива Владимира Шахрина, группа рассчитывает выступить и сделать свой подарок городу к 300-летию.

"Возможно, на центральной площади или где-нибудь в центре. Пока никаких договоренностей нет, нам нужно разобраться с юбилейным туром и теми концертами, которые мы должны сыграть. А потом начнем что-то придумывать по 300-летию Екатеринбурга", - пообещал артист.

Напомним, в 2020 году на 297-летии уральской столицы Шахрин и его команда играли живой концерт прямо на крыше городской администрации.