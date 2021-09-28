28 Сентября 2021
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Экономика За рубежом
Газопровод, газ (2015) | Фото:

Стоимость газа в Европе вновь побила рекорд

Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории превысила отметку $1000 за 1 тыс. куб. м.

Как свидетельствуют данные торговой площадки, стоимость октябрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1030 за 1 тыс. куб. м.

Напомним, в сентябре меньше чем за неделю газ в Европе подорожал на $200. Еще 9 сентября на лондонской сырьевой бирже ICE фиксировались рекордные фьючерсы по $700 за 1 тыс. кубометров газа, а 15 сентября стоимость того же объема впервые в истории перевалила за $900.

Как пишет Regnum, 20 сентября в ходе торгов на лондонской бирже ICE спотовые цены на газ вновь превысили отметку в $900 за тысячу кубометров.

Отметим, факторов роста цен на газ несколько: от мирового экономического кризиса до неясных перспектив газотранспортной системы Украины с вводом в строй "Северного потока-2".

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Стоимость газа в Европе вновь побила рекорд

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Теги: газ, цена на газ, европа



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