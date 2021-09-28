28 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
остановка запрещена, знак (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Мэрия запретила остановку транспорта еще на пяти улицах Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга позаботилась о пропускной способности улично-дорожной сети еще на пяти улицах города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" установили на следующих участках:
  • улица Калинина от улицы Ломоносова до улицы 40-летия Октября;
  • улица Победы от проспекта Космонавтов до улицы Ильича;
  • улица Шейнкмана от улицы Радищева до улицы Малышева;
  • улица Феофанова (на всём протяжении);
  • внутриквартальный проезд от улицы Белореченской до дома №21 по улице Белореченской.

Решение было принято после неоднократного обращения в администрацию горожан с просьбой освободить дорогу от стоящих автомобилей, которые только уменьшаю пропускную способность.

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.

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Мэрия запретила остановку транспорта еще на пяти улицах Екатеринбурга

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Теги: мэрия, екатеринбург, остановка запрещена



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