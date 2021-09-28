Мэрия запретила остановку транспорта еще на пяти улицах Екатеринбурга
Администрация Екатеринбурга позаботилась о пропускной способности улично-дорожной сети еще на пяти улицах города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" установили на следующих участках:
- улица Калинина от улицы Ломоносова до улицы 40-летия Октября;
- улица Победы от проспекта Космонавтов до улицы Ильича;
- улица Шейнкмана от улицы Радищева до улицы Малышева;
- улица Феофанова (на всём протяжении);
- внутриквартальный проезд от улицы Белореченской до дома №21 по улице Белореченской.
Решение было принято после неоднократного обращения в администрацию горожан с просьбой освободить дорогу от стоящих автомобилей, которые только уменьшаю пропускную способность.
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.