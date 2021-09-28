В Прикамье создадут ведомство, которое будет выявлять опасных подростков в интернете

Власти Пермского края планируют создать ведомство, которое будет координировать работу по поиску подростков и молодежи, способных пойти на тяжелые преступления, сообщили Накануне.RU в министерстве территориальной безопасности края.

Поручение профильным органам проработать этот вопрос губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отдал во время совещания по выработке согласованных действий, направленных на повышение эффективности обеспечения информационной безопасности детей. По словам губернатора, такая работа уже ведется.

"Однако, как показали обстоятельства трагического происшествия в университете, этих действий явно недостаточно. Мы должны создать систему, которая будет работать слаженно и позволит своевременно выявлять лиц, от которых может исходить угроза для жизни и здоровья людей. Это необходимо, чтобы подобных страшных происшествий не повторялось", – подчеркнул Махонин.

Новое ведомство будет называться Региональный центр информационной безопасности детской и молодежной среды. По словам Махонина, к работе планируется привлечь представителей правоохранительных и надзорных органов Прикамья, Роскомнадзора и других ведомств. Создание такого центра позволит оперативно выявлять детей с деструктивными наклонностями, оказывать им необходимую помощь и предотвращать возможные правонарушения.

О создании нового ведомства в Пермском крае задумались после того как, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.