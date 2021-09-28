Барабанщик "Чайф" пропустит юбилейный тур группы из-за тяжелой травмы

Барабанщик легендарной уральской группы "Чайф" Валерий Северин пока не сможет принять участие в юбилейном туре команды из-за тяжелой травмы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал лидер коллектива Владимир Шахрин.

По его словам, выезжая из Ростова-на-Дону, Северин сломал себе ногу.

"Причем сломал очень серьезно. Четыре трещины", - рассказал Шахрин.

Сам барабанщик пояснил, что он "решил взять высоту, которую не брал".

"Но высота была вниз. Так получилось", - отшутился он.

По словам Владимира Шахрина, в туре Валерия Северина заменит его сын Глеб, который также играет на ударных.

"Он с детства знает эту музыку, эти песни, на репетициях часто присутствует. Он очень неплохой молодой барабанщик и будет исполнять ударные партии на этих концертах. Думаю, до середины или 20-х чисел октября, а потом Валера вернется в строй. Гипс ему уже сняли", - добавил лидер "Чайфов".

29 сентября 1985 года "Чайф" дал свой первый концерт. В рамках нынешнего юбилейного тура группа выступит 2 октября в "Екатеринбург-Экспо".