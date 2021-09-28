Барабанщик "Чайф" пропустит юбилейный тур группы из-за тяжелой травмы

28 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России
Валерий Северин (2021) | Фото: vk.com/chaifru

Барабанщик "Чайф" пропустит юбилейный тур группы из-за тяжелой травмы

Барабанщик легендарной уральской группы "Чайф" Валерий Северин пока не сможет принять участие в юбилейном туре команды из-за тяжелой травмы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал лидер коллектива Владимир Шахрин.
Читайте также:

По его словам, выезжая из Ростова-на-Дону, Северин сломал себе ногу.

"Причем сломал очень серьезно. Четыре трещины", - рассказал Шахрин.

Сам барабанщик пояснил, что он "решил взять высоту, которую не брал".

"Но высота была вниз. Так получилось", - отшутился он.

По словам Владимира Шахрина, в туре Валерия Северина заменит его сын Глеб, который также играет на ударных.

"Он с детства знает эту музыку, эти песни, на репетициях часто присутствует. Он очень неплохой молодой барабанщик и будет исполнять ударные партии на этих концертах. Думаю, до середины или 20-х чисел октября, а потом Валера вернется в строй. Гипс ему уже сняли", - добавил лидер "Чайфов".

29 сентября 1985 года "Чайф" дал свой первый концерт. В рамках нынешнего юбилейного тура группа выступит 2 октября в "Екатеринбург-Экспо".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Барабанщик "Чайф" пропустит юбилейный тур группы из-за тяжелой травмы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Северин, Чайф, тур, концерт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети