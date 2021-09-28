При взрыве газа в Махачкале пострадали пять человек

В поселке Новый Хушет на юго-востоке Махачкалы произошел взрыва газа в частном доме.

Пострадали пять человек, среди них - трое детей. Двое взрослых в тяжелом состоянии, они в реанимации, передает ТАСС.

В МЧС уточнили, что хлопок газовоздушной смеси произошел в пристройке к дому. Взрыв повредил кровлю и двери. Возгорания не последовало.

25 сентября в Верхней Пышме произошел взрыв газа в жилом доме. Разрушены три квартиры. Обрушились межквартирные перегородки. Пострадал один житель.