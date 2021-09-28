США выразили желание использовать российские военные базы в Центральной Азии, - СМИ

Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в ходе встречи с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым поднял вопрос о возможности использования военными США российских баз в Киргизии и Таджикистане. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По словам источников, в Вашингтоне рассчитывали использовать эти объекты для борьбы с терроризмом.

Идея такого предложения исходила от членов Совета национальной безопасности, которые сослались на слова президента РФ Владимира Путина, пишет Regnum.

Ранее СМИ сообщали, что Путин во время саммита в Женеве 16 июня предложил американскому лидера Джо Байдену совместно координировать действия по Афганистану с возможностью использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии. Такое сотрудничество могло бы привести страны к обмену полученными данными, в том числе с использованием дронов.