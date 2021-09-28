"Екатеринбургэнергосбыт" до конца сентября не отключит электричество трамваям и троллейбусам "Гортранса"

Общественный электротранспорт в Екатеринбурге продолжит работать в штатном режиме до конца текущего месяца, несмотря на долги перед поставщиком электроэнергии "Екатеринбургэнергосбыт". Такое решение было принято руководством компании по итогам совещания в прокуратуре, сообщает "Областная газета" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Компания надеется на конструктивное решение вопроса погашения дебиторской задолженности ЕМУП "Гортранс", долг которой, напомним, еще 23 сентября достиг 117 млн руб. В августе администрация города уже начала погашать долг перед компанией, внеся платежи на сумму в 52,5 млн руб. Это случилось после первого отключения троллейбусов от электроэнергии - 30 июля.

В мэрии заверяют, что вопрос решается в рабочем порядке и на данный момент весь электротранспорт работает в штатном режиме.

При этом о погашении задолженности информации все еще нет. На момент публикации компании стороны не смогли оперативно прокомментировать ситуацию Накануне.RU.