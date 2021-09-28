28 Сентября 2021
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Экономика В России
процентные стаки, ипотека, понижение (2010) | Фото:img.ria.ua

Счетная палата предупредила о риске пузыря на ипотечном рынке

Счетная палата предупредила о риске образования пузыря на российском ипотечном рынке. Об этом говорится в заключении на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Отмечается, что ипотечный рынок в России требует пристального внимания Центробанка.

В СП подчеркнули, что резкий рост ипотечного портфеля и рост цен на недвижимость может сформировать финансовый "пузырь", который может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения.

Активность участников ипотечного рынка в прошлом году выросла по сравнению с 2019 годом. Это произошло благодаря запуску масштабной программы льготных кредитов.

Ранее Счетная палата России предложила распространить льготную ипотеку на всех граждан России, но при этом взять ее у россиянина будет только один шанс в жизни. В аудиторском ведомстве считают, что это поможет бороться с "пузырем" на рынке жилья и снизит цены на недвижимость.

В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотечная ставка уже не компенсирует рост цен на недвижимость.

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Счетная палата предупредила о риске пузыря на ипотечном рынке

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Теги: счетная палата, ипотечный рынок



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