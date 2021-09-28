28 Сентября 2021
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Александр Моор (2021) | Фото: vk.com/aleksandr__moor

Моор отказался от мандата депутата Тюменской областной думы

Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался от мандата депутата Тюменской областной думы, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

"За список кандидатов от партии "Единая Россия" в Тюменскую областную думу, который возглавлял глава региона Александр Моор, проголосовали более 700 тысяч избирателей – 50,07% голосов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее от мандата депутата Государственной думы РФ отказался полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. На выборах в Госдуму он возглавлял объединенные списки "Единой России" в Югре, на Ямале, а также в Тюменской и Курганской областях.

Явка избирателей на выборы Тюменской областной думы составила 54,19%, в том числе в Тюменской области – 61,05%, ЯНАО – 62,41%, ХМАО-Югра – 44,54%.

На избирательных участках работал 3 461 наблюдатель, в том числе 109 – от кандидатов, 1 410 – от политических партий и 1 942 – от общественности.

На выборах Государственной думы России в Тюменской области "Единая Россия" получила 358 631 голос, или 51,33%, КПРФ – 94 296 голосов, или 13,5%, ЛДПР – 81 565 голосов, или 11,68%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 71 537 голосов, или 10,24%. Все остальные политические партии в регионе не преодолели пятипроцентный барьер. Ближе всего к нему приблизилась партия "Новые люди", набравшая 31 296 голосов, или 4,48%.

На выборах в Госдуму РФ по Тюменскому одномандатному избирательному округу №185 больше всего голосов получил кандидат от "Единой России" Николай Брыкин – 169 779, или 50,89%. В Заводоуковском одномандатном избирательном округе №186 победу одержал единоросс Иван Квитка – 168 190, или 47,42%.

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Моор отказался от мандата депутата Тюменской областной думы

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Теги: Александр Моор, мандат, Тюменская областная дума



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