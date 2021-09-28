В Екатеринбурге впервые нанесли отдельную разметку для самокатов

Впервые в Екатеринбурге дорожники нанесли разметку, отделяющую зону для езды на велосипеде и самокате от пешеходной. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Как написал сегодня мэр в своем Instagram, это сделано в качестве эксперимента. "Первый участок вдоль проспекта Ленина, от Восточной до Гагарина. Второй – на набережной Городского пруда, от проспекта Ленина до киноконцертного театра "Космос", - уточнил глава уральской столицы.

По его словам, до наступления зимы горожане смогут оценить эффективность этого решения. "Если все пройдет хорошо, то к следующему сезону распространим эксперимент на весь город", - пообещал Алексей Орлов.

Еще в июне градоначальник отмечал, что кикшеринг надо "регулировать в обязательном порядке". "Наверное, это удобный вид передвижения, но он вызывает серьезные нарекания со стороны тех людей, которые идут пешком. Травм достаточно много. И, конечно, надо эти вопросы регулировать в обязательном порядке", - говорил он.

Снижение скорости передвижения на самокатах обсуждается на федеральном уровне и уже введено в центральной части Екатеринбурга.

А в начале сентября мэр заявлял, что в Екатеринбурге появится больше отдельных дорожек для велосипедистов и владельцев самокатов.

"Культура разделения пешеходных и транспортных потоков еще только складывается. Пешеходы часто не замечают, что идут по велодорожкам. И я, кстати, не исключение. Вчера на обходе улицы Горького, к своему стыду, шел по велодорожке. Просто не заметил, - признался глава города. - Лихачи на самокатах в свою очередь часто гоняют прямо в толпе, пугают прохожих и провоцируют конфликты. Чтоб навести порядок на тротуарах, будем работать с двух сторон: прививать культуру корректного взаимодействия и развивать велодорожную инфраструктуру. И к следующему сезону будет гораздо лучше".

Добавим, что в 2021 году около 260 тыс. человек уже воспользовались сервисом кикшерига в уральской столице, а по уровню развития Екатеринбург уступает только Москве и Санкт-Петербургу, являясь региональным лидером по разным статистическим показателям.