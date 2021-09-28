В Екатеринбурге мужчина ограбил прохожего, случайно толкнувшего его спутницу

28 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Екатеринбурге мужчина ограбил прохожего, случайно толкнувшего его спутницу

Сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого 32-летнего жителя Екатеринбурга, который забрал у прохожего телефон и продукты за случайное столкновение с его девушкой. Необычный инцидент произошел 25 сентября на улице Опалихинской. Следователями возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, потерпевший, возвращаясь домой из магазина около 16.00, случайно задел проходящую мимо женщину. Ее спутнику это якобы не понравилось, из-за чего у прохожих завязался конфликт. Тогда подозреваемый выхватил у потерпевшего телефон и пакет с покупками в качестве "компенсации" за оскорбление его спутницы и удалился вместе с ней в сторону улицы Полежаевой.

"Для проверки информации по указанному адресу были направлены экипажи групп задержания. К прибывшим росгвардейцам обратились граждане 1976 и 1964 годов рождения и пояснили, что несколькими минутами ранее к ним подошли незнакомые мужчина и женщина. Молодой человек нанес им несколько ударов в голову, силой забрал пакет с продуктами и сотовый телефон "Айфон", после чего грабители скрылись. В ходе патрулирования напротив дома на улице Плеханова экипаж Росгвардии выявил двух пешеходов, схожих по приметам с нападавшими. Потерпевшие опознали их как своих обидчиков. Росгвардейцы доставили подозреваемых в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что задержанный 1989 г.р. ранее уже был судим за нанесение побоев, разбойное нападение, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Его спутницей оказалась нигде не работающая, ранее не судимая 30-летняя местная жительница. Подозреваемый пояснил, что в тот день перед прогулкой они с женщиной примерно с полудня употребляли спиртное. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге мужчина ограбил прохожего, случайно толкнувшего его спутницу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: грабеж, продукты, телефон, девушка, екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети