В Екатеринбурге мужчина ограбил прохожего, случайно толкнувшего его спутницу

Сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого 32-летнего жителя Екатеринбурга, который забрал у прохожего телефон и продукты за случайное столкновение с его девушкой. Необычный инцидент произошел 25 сентября на улице Опалихинской. Следователями возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, потерпевший, возвращаясь домой из магазина около 16.00, случайно задел проходящую мимо женщину. Ее спутнику это якобы не понравилось, из-за чего у прохожих завязался конфликт. Тогда подозреваемый выхватил у потерпевшего телефон и пакет с покупками в качестве "компенсации" за оскорбление его спутницы и удалился вместе с ней в сторону улицы Полежаевой.

"Для проверки информации по указанному адресу были направлены экипажи групп задержания. К прибывшим росгвардейцам обратились граждане 1976 и 1964 годов рождения и пояснили, что несколькими минутами ранее к ним подошли незнакомые мужчина и женщина. Молодой человек нанес им несколько ударов в голову, силой забрал пакет с продуктами и сотовый телефон "Айфон", после чего грабители скрылись. В ходе патрулирования напротив дома на улице Плеханова экипаж Росгвардии выявил двух пешеходов, схожих по приметам с нападавшими. Потерпевшие опознали их как своих обидчиков. Росгвардейцы доставили подозреваемых в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что задержанный 1989 г.р. ранее уже был судим за нанесение побоев, разбойное нападение, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Его спутницей оказалась нигде не работающая, ранее не судимая 30-летняя местная жительница. Подозреваемый пояснил, что в тот день перед прогулкой они с женщиной примерно с полудня употребляли спиртное. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



