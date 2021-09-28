28 Сентября 2021
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Общество
Трубная металлургическая компания (2020) | Фото: tmk-group.ru

ТМК представила опыт достижения лучших стандартов производства и экологической безопасности

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) благодаря инвестиционным и организационно-техническим мероприятиям на предприятиях за 15 лет вдвое уменьшила объём стоков, на 30% сократила водопотребление и на 12% снизила удельное потребление энергоресурсов.

Об этом заявила главный эколог ТМК Елена Михайлова, выступая на II Российском межотраслевом саммите "Промышленная экология", сообщает пресс-служба ТМК. В компании отмечают, что с 2006 года на предприятиях ТМК реализовано более 250 природоохранных проектов. Объём инвестиций в реконструкцию и модернизацию производственных мощностей за это время составил 160 млрд руб., в охрану окружающей среды — свыше 19 млрд руб. В текущее время ТМК реализует новую целевую программу по сокращению эмиссии парниковых газов с бюджетом около 3 млрд руб. Она позволит к концу 2023 года снизить выбросы СО2 в атмосферу на 8%. ТМК продолжит реализацию стратегической экологической политики, главной целью которой является ведение устойчивого, ответственного бизнеса, обеспечивающего экологическую безопасность при динамично развивающемся производстве.

"Экологическая безопасность в регионах присутствия и ресурсосбережение — неотъемлемое условие и один из основных приоритетов стратегического развития ТМК. Мы завершили глобальную модернизацию производственных мощностей и продолжаем уделять первоочередное внимание вопросам экологии, в частности, управлению отходами. Компания уже переработала около четырех миллионов тонн ранее накопленных отходов и снизила их образование на 40%. Следующим этапом стала разработка целевой трехлетней программы управления отходами и побочной продукцией. Эта программа призвана минимизировать образование отходов и нарастить темпы их вовлечения во вторичный оборот", — отметила Елена Михайлова.

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ТМК представила опыт достижения лучших стандартов производства и экологической безопасности

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Теги: Трубная металлургическая компания, производство, экологическая безопасность



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