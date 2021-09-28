Посольство РФ прокомментировало сообщения о запрете въезда в США для привитых "Спутником V"

Посольство РФ в США отреагировало на информацию о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщает РБК.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США могут ввести с ноября запрет на въезд в страну для иностранцев, привитых вакцинами, не одобренными ВОЗ и регулятором США. В число таких вакцин входит и "Спутник V". Кроме того, въезд в страну окажется закрыт и для иностранных граждан, привитых вакцинами китайского или индийского производства, пишет Regnum.

Российские дипломаты отметили, что ориентируются на решения официальных властей по тому или иному вопросу, а утечки в СМИ не комментируют.

По данным посольства РФ, никаких постановлений по въезду привитых "Спутником V" не принималось.

Ранее российской делегации на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) запретили свободное перемещение из-за того, что Евросоюз не признает российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил член делегации Совфеда и заслуженный врач России Владимир Круглый.

Сенатор добавил, что турецкой делегации, которая также приехала из "красной зоны", но привита препаратом Pfizer, никаких ограничений не выдвинули.

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин назвал непризнание российской вакцины от коронавируса зарубежными странами желанием "пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний — американских и европейских".

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