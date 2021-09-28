UEFA официально аннулировал дисциплинарное дело против учредителей европейской Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально прекратил дисциплинарное дело против испанских "Барселоны" и "Реал Мадрида", а также итальянского "Ювентуса", как инициаторов проекта Европейской Суперлиги.

Напомним, что Суперлига в составе 12 команд была образована 19 апреля 2021 года. Спустя всего пару дней из-за волны возмущения болельщиков проект был приостановлен. 9 клубов объявили о выходе и только "Барселона", "Реал" и "Ювентус" официально не сообщали об этом.

Позже UEFA обязал каждый из 9 клубов заплатить благотворительный взнос в размере 15 млн евро на развитие европейского футбола. Кроме этого, клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах UEFA за один сезон.

В итоге UEFA отметил штрафы остальным 9 командам, которые готовы были войти в Суперлигу. По информации спортивных СМИ, UEFA аннулировал дело, однако руководящий орган европейского футбола оставляет за собой право вновь его открыть.