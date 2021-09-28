В Прикамье грузовик снёс пешеходный переход, погибли двое

Вблизи Кукуштана грузовик снёс надземный пешеходный переход, сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Пермскому краю.

Авария произошла сегодня в 4.15. По трассе Пермь – Екатеринбург ехал грузовик "МАН". По предварительной информации, на 50 км трассы водитель не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Он упал как на "МАН", так и на ехавшую во встречном направлении "Газель". Оба водителя погибли на месте. Участок трассы перекрыт в обоих направлениях. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Объезд аварийного участка организован через Платошино и Кукуштан. Кроме того, рекомендуется осуществлять объезд через Осу в направлении Чернушки-Уинского.

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